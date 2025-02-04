В Москве увеличилось количество краснокнижных животных

В Красную книгу Москвы занесли 573 вида животных, растений и грибов, сообщается на сайте mos.ru.

Как отметил председатель комиссии по сохранению редких, находящихся под угрозой исчезновения в условиях города Москвы видов животных и растений, начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, в подготовке третьего издания Красной книги Москвы приняли участие ученые МГУ, институтов Российской академии наук и более 700 натуралистов.

«Благодаря их участию было определено место обитания такого редкого животного, как орешниковая соня, зафиксировано произрастание в Москве гвоздики пышной — впервые в XXI веке. Важно, что работа по изучению мира природы столицы ведется непрерывно», — рассказал он.

Всего в 2024 году в Москве зафиксировали на 136 видов животных больше, чем в 2023 году. В новое издание Красной книги включили 10 видов млекопитающих, 74 вида птиц, а также различные виды насекомых, рыб, земноводных, моллюсков и пресмыкающихся.

По итогам наблюдений специалисты пришли к выводу, что окружающая среда в Москве находится в благоприятном состоянии.

Напомним, первое издание Красной книги Москвы выпустили в 2001 году, второе – в 2010, а третье вышло в 2022 году.