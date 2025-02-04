Россиянам рассказали о секрете долголетия Уоррена Баффета

Секретом долголетия главы холдинга Berkshire Hathaway, инвестора Уоррена Баффета являются полноценный сон и контроль уровня стресса. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Так, он спит не менее восьми часов в день, чтобы обеспечить себе основу для эффективной работы в личной и профессиональной сфере. Позитивный вклад в его психическое здоровье также оказывает страсть к работе, добавили специалисты. При этом пищевые привычки инвестора отличаются от тех, которых советуют придерживаться диетологи.

«Он начинает свой день с Coca-Cola и потребляет до пяти банок этого напитка в день. Кроме того, Баффет более пяти лет ест завтрак из McDonald's. При этом результаты его медицинских осмотров не выявляют каких-либо серьезных отклонений в здоровье», — говорится в сообщении.

В январе долгожительница из Китая, которой исполнилось 124 года, сообщила, что дожила до столь почтенного возраста благодаря соблюдению режима дня, трехразовому питанию и оптимизму. Цю Чайши родилась 1 января 1901 года. Она стала одной из старейших жительниц не только родного города Наньчун, но и всей провинции Сычуань.

Ранее сообщалось, что Уоррен Баффет сменил предпочтения с «яблока» на пиццу.