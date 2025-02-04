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Девочка избила директора школы, которая нашла у нее сигареты и попросила их отдать

Во Франции 14-летняя девочка напала на директора школы из-за найденных сигарет
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Во Франции ученица, у которой нашли сигареты, ударила директора школы по лицу, сообщает газета Le Figaro.

Инцидент произошел на прошлой неделе в средней школе имени Марселя Паньоля в Монпелье, департамент Эро. 31 января директор образовательного учреждения обнаружила в сумке 14-летней девочки пачку сигарет и попросила ее отдать их. Подросток отказалась, а затем набросилась на женщину, несколько раз ударив ее по лицу.

После случившегося в школу вызвали бабушку ученицы, но та встала на сторону внучки, не осудив ее поведение. Тогда девочка вновь стала угрожать директору, но в итоге была задержана. Ее временно исключили из школы, судьба хулиганки решится на дисциплинарном слушании.

На произошедшее отреагировала министр образования Франции Элизабет Борн.

«Министерство образования передало дело в суд. Я выражаю [директору] полную поддержку и желаю скорейшего выздоровления», — написала она в соцсети.

Ранее житель Якутска напал на классную руководительницу своих детей после двухлетнего конфликта с педсоставом.

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