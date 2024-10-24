«Дети огорчались, когда отец проигрывал»: житель Якутска 2 года судится с учителями школы

Житель Якутска напал на классную руководительницу своих детей после двухлетнего конфликта с педсоставом. Пострадавшая учительница Лена Федорова рассказала «Газете.Ru», что с мужчиной не раз пытались договориться мирно, но он «довел до судов и проверок». Женщина отметила, что из-за нападения у нее появилась хромота и головные боли.

«Пытались договориться, успокоить, пойти навстречу родителю, все начать с белого листа. Но родитель писал более десяти жалоб за короткое время, доведя до судов, проверок. С утра до обеда уставшая в судах, голодная, в зимние морозы под минус сорок градусов, со второй смены приходила в школу, обучала класс. Заявление в первый отдел полиции и Росгвардию писала о нападении на меня в школе 7.10.2024 в 209 кабинете МОБУ СОШ 1 города Якутска. Болею, хромаю, голова болит. Давно не ела, на инсулине. Дети пишут, торопят обратно (с больничного. — «Газета.Ru), скучают по нашим урокам и интересным открытиям», — сказала она.

Федорова подчеркнула, что родитель не извинился перед ней. По ее словам, после начала конфликта его дети вели себя в школе как обычно, но «огорчались», когда отец проигрывал суды.

«Даже после многочисленных судов дети учились и вели себя, будто ничего не происходит. Весной только об этом узнала вскользь, мальчик сказал, что папа все рассказывает: «Выиграем суды, купим унты, игрушки». А я молчала о судах, чтобы не уронить уважение отца перед его детьми. Дети огорчались, когда отец проигрывал суды. Дети родителя учатся отлично, активные на уроках, талантливые по ИЗО. Кружки и секции не посещают, с детьми дружат избирательно, диктуют правила игры», — добавила она.

23 октября представитель Народного фронта Антон Жондоров в соцсетях сообщил, что к нему с просьбой о помощи обратилась директор школы №1 города Якутска Таисия Горохова — она пожаловалась на устроившего «террор» всему педсоставу родителя младшеклассников.

По данным источника, дети пришли в школу два года назад, и с тех пор между родителями и учителями не прекращаются конфликты — отец семейства написал множество жалоб, которые не были подтверждены в ходе проверок, а также подал против учреждения иск с требованием компенсации морального вреда — он остался неудовлетворенным.

7 октября между мужчиной и классным руководителем его детей Леной Федоровой случилась словесная перепалка, во время которой родитель начал «бодать» головой женщину и угрожать распороть ей живот. После произошедшего ей диагностировали ушибы мягких тканей лица и волосистой части головы, а также сотрясение мозга.

Жондоров уточнил, что из-за текущей обстановки в классе за три года поменялись два классных руководителя, уволились три опытных учителя, а 30% учеников перевелись.

В разговоре с изданием Sakhaday нападавший утверждает, что педагог толкнула его первой, а он не бил ее головой.

Полиция начала проверку.

Ранее родители школьников из Химок попросили не увольнять педагога за урок с дуршлагом на голове.