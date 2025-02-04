Участник программы «Время героев» назначен замминистра строительства Новгородской области

Участник «Времени героев» стал замминистра строительства в Новгороде

Участника программы «Время героев», кавалера двух орденов Мужества Николая Сергиенко назначили на должность заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области, сообщается на сайте программы.

По словам Сергиенко, благодаря программе «Время героев» участники могут продолжать работать на благо России.

«Уже на этапе образовательных модулей мы знакомимся с ведущими управленцами государства, перенимаем опыт и знания, посещаем различные регионы страны», — сказал он.

Сергиенко отметил, что на стажировке участники программы пробуют свои силы под управлением опытных руководителей.

«Моим наставником является губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Я благодарен ему за опыт и внимание, которое он уделял мне в ходе стажировки», — сказал он.

Участник «Времени героев» добавил, что он будет трудиться на благо жителей Новгородской области.

«Мне интересна работа над созданием социально значимых объектов, реализация федеральных и региональных проектов, которые положительно скажутся на уровне жизни жителей», — рассказал Сергиенко.

Напомним, Николай Сергиенко является одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Ранее 21 участник первого потока обучения на программе был назначен на различные управленческие должности.