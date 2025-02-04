В Ингушетии мужчина выстрелил в грудь брату во время ссоры

Житель Ингушетии выстрелил брату в грудь из пистолета и попытался скрыться

Житель Назрановского района Ингушетии ранил брата в грудь во время ссоры, сообщает «Сапа Кавказ».

Утром 1 февраля во дворе частного дома села Долаково прозвучал выстрел. По данным Telegram-канала, 36-летний Руслан Д. выстрелил в своего старшего брата из пистолета Макарова.

44-летний мужчина был экстренно госпитализирован, он получил сквозное ранение грудной клетки и по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Стрелок попытался скрыться, но был задержан по горячим следам. Орудие преступления он спрятал в гнезде ласточки на берегу реки.

На допросе подозреваемый дал признательные показания. Со слов Руслана, между ним и его братом произошел конфликт, причины которого устанавливаются.

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