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Ветврач назвала главные симптомы развития рака у домашних животных

Ветврач Романова: снижение аппетита может быть симптомом развития рака у питомца
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Depositphotos

Стремительная потеря массы тела, отсутствие аппетита, нарушения пищеварения, затруднение дыхания и хромота могут быть симптомами развития онкологического заболевания у домашнего животного. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач, онколог Советской ветклиники Юлия Романова.

Она также посоветовала следить за появлением образований на теле питомца. Поводом для обращения к врачу должны быть те, которые быстро растут и имеют несимметричную форму. Ветврач рекомендует ежегодно приводить животных на диспансеризацию, чтобы вовремя заметить развитие недуга. По ее словам, при подозрении на опухоль важно своевременно выявить проблему и обратиться к специалисту.

«Современная ветеринария обладает практически тем же самым арсеналом в лечении онкозаболеваний, что и человеческая медицина. Основной метод, применяемый в 60–70% случаев, — это хирургия. Еще широко используется химиотерапия и получившая в последнее время широкое распространение таргетная терапия», — сказала Романова.

Ветеринарный хирург, лауреат Национальной премии «Золотой скальпель» Елена Секач до этого рассказала «Газете.Ru», что первым признаком заболевания питомца может стать снижение или полное отсутствие аппетита. Подобное состояние не должно продолжаться более суток. В это время следует внимательно следить, не появятся ли другие тревожные симптомы, отметила она.

Ранее ветврач объяснила, почему собака поджимает лапы во время прогулки.

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