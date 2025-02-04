В Японии открывается снежный фестиваль

Ежегодный снежный фестиваль «Юки мацури» стартует в Саппоро, расположенном в северной японской префектуре Хоккайдо, на границе с Россией. Об этом сообщает японское издание Asahi.

На фестивальных площадках будут выставлены около 130 произведений, созданных из снега и льда. Среди них можно увидеть скульптуры японских спортсменов, персонажей популярных анимационных фильмов, а также точные копии зданий в натуральную величину.

В рамках мероприятия пройдет международный конкурс на лучшее снежное изваяние, в котором примут участие мастера из Южной Кореи, США, Индонезии, Литвы, Монголии, Польши, Сингапура и Таиланда.

Фестиваль, который ежегодно привлекает миллионы жителей Хоккайдо и туристов со всей Японии и мира, продлится до 11 февраля.

«Юки мацури» проводится в Саппоро с 1950 года. С течением времени он стал очень популярным и не мог больше полагаться только на местных энтузиастов. В 1955 году к созданию снежных скульптур впервые были привлечены подразделения Сил самообороны Японии. С тех пор это стало одной из ключевых традиций фестиваля, и жители Саппоро собираются, чтобы наблюдать за тем, как военные привозят тонны снега в центр города.

Со временем фестиваль приобрел международную известность, и с 1974 года на его площадке организуется конкурс среди резчиков по снегу и льду. В настоящее время «Юки мацури» стал важной частью культурной жизни Саппоро и главным событием года, привлекающим сотни тысяч туристов со всего мира.

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