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Звезда «Сегуна» Хироюки Санада стал лучшим актером на премии «Эмми»

Хироюки Санада получил «Эмми» как лучший драмактер за роль в сериале «Сегун»

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Depositphotos

Хироюки Санада получил телевизионную премию «Эмми» в категории «Лучший драматический актер». Он сыграл роль Ёси Торанага в сериале «Сегун» (Shogun, 2024 — н. в.), передает ТАСС.

На награду в этой категории также претендовали еще пять артистов. В их числе — Идрис Эльба, принявший участие в сериале «Захваченный рейс (Hijack, 2023 — н. в.).

9 сентября стало известно, что сериал «Сегун» установил рекорд на вручении премии «Эмми». Он завоевал 14 наград из 25 номинаций в неосновных категориях. Сериал рассказывает о феодальной войне в Японии. Премьера исторической драмы состоялась 27 февраля 2024 года. Она стала второй экранизацией одноименного романа Джеймса Клавелла.

Церемония награждения премией «Эмми» прошла в стенах Peacock Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

В июле стало известно, что в сравнении с прошлым годом в России значительно снизился интерес к турецким сериалам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Кинопоиска со ссылкой на данные Индекса Кинопоиск Pro.

Ранее актер Юра Борисов и Анджелина Джоли с улыбками пообщались на фестивале в Торонто.

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