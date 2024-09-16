Звезда «Сегуна» Хироюки Санада стал лучшим актером на премии «Эмми»

Хироюки Санада получил телевизионную премию «Эмми» в категории «Лучший драматический актер». Он сыграл роль Ёси Торанага в сериале «Сегун» (Shogun, 2024 — н. в.), передает ТАСС.

На награду в этой категории также претендовали еще пять артистов. В их числе — Идрис Эльба, принявший участие в сериале «Захваченный рейс (Hijack, 2023 — н. в.).

9 сентября стало известно, что сериал «Сегун» установил рекорд на вручении премии «Эмми». Он завоевал 14 наград из 25 номинаций в неосновных категориях. Сериал рассказывает о феодальной войне в Японии. Премьера исторической драмы состоялась 27 февраля 2024 года. Она стала второй экранизацией одноименного романа Джеймса Клавелла.

Церемония награждения премией «Эмми» прошла в стенах Peacock Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

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