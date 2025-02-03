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Семилетний мальчик бесследно пропал после ссоры с родителями под Калининградом

Под Калининградом семилетний мальчик пропал после ссоры с родителями
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Telegram-канал Калининградский Следком

Под Калининградом ищут семилетнего ребенка, который бесследно пропал после ссоры с родителями. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Мать сообщила об исчезновении мальчика 3 февраля. Предварительно, ребенок ушел из дома вечером 2 февраля и не вернулся. Перед случившимся у него произошла ссора с родителями.

Сейчас следователи и следователи-криминалисты работают по месту жительства ребенка. К поискам мальчика привлекли полицейских, кинологическую службу и волонтеров.

Рост ребенка 125–130 сантиметров, мальчик худощавый. У него смуглое овальное лицо европейского типа, карие глаза, темно-русые волосы. У пропавшего также есть особая примета — шрам на лбу. В момент исчезновения на нем были шапка серого цвета с черной эмблемой, куртка серого цвета удлиненная ниже колен, свитер темно-синего цвета с узорами, ботинки высокие коричневого цвета с оранжевыми вставками, синие перчатки.

По факту исчезновения ребенка возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Им займется первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР.

Ранее пропавшую по дороге домой российскую школьницу нашли.

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