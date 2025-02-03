Мужчина спас женщину и двоих детей на пожаре в Пермском крае

В Пермском крае мужчина спас из горящего дома трех человек

Во время пожара в поселке Селянка мужчина спас из огня женщину и детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Частный дом с надворными постройками загорелся, когда внутри находились женщина и двое детей. Еще до приезда пожарных людей спас сосед, через окно он вынес из огня трех пострадавших, подробности об их состоянии неизвестны.

Прибывшие на место огнеборцы потушили пожар, который успел охватить 124 квадратных метра. Причина возгорания будет установлена в ходе расследования.

До этого сообщалось, что в Воронежской области студент пожарного отделения спас из горящего дома двоих маленьких детей. Молодой человек заметил, что соседний дом загорелся. Он услышал крики соседки и бросился на помощь. Он спас двоих детей, находившихся в доме, а затем стал оказывать помощь в тушении пожара, заливая огонь водой и используя мокрую ткань для защиты от дыма. Когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, они вскрыли крышу и полностью ликвидировали горение.

Ранее в Калуге подросток спас из горящего дома бабушку и прабабушку.