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В Перми глыба льда рухнула с крыши дома на семилетнюю девочку

В Перми ребенок пострадал при падении льда с крыши дома
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Shutterstock

В Перми глыба льда и снега упала с крыши на проходившего мимо ребенка, пострадавшей потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Индустриальном районе города, на первоклассницу рухнула наледь с крыши жилого дома. Родственники вызвали девочке скорую помощь, ребенка госпитализировали.

Серьезных травм школьница не получила, она отпущена на амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Самаре устанавливаются обстоятельства травмирования школьника, на голову которому упала наледь с крыши жилого дома. Девятилетний школьник выходил из подъезда многоэтажки вместе с отцом, на голову ребенку упала глыба льда. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали с травмой головы. Подробности о состоянии школьника неизвестны. Прокуратура даст оценку работе управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом.

Ранее в Ленобласти четырехлетний ребенок попал в реанимацию из-за гололеда.

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