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Школьный учитель лишился 1,5 млн рублей, поверив в несуществующий счет на бирже

В Оренбургской области мужчина перевел мошенникам 1,5 млн рублей
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Shutterstock

В Оренбургской области мошенники под видом биржевых брокеров выманили у местного жителя 1,5 млн рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 56-летний школьный учитель. Мужчина сообщил, что в течение месяца общался с неизвестными, влез в долги и лишился накоплений. Аферисты связались с потерпевшим и сообщили, что на его биржевом счете имеется три миллиона рублей.

Россиянин никогда не занимался торговлей на бирже и не имел счетов, но поверил злоумышленникам. Несколько недель он переводил мошенникам деньги, в надежде получить якобы хранившиеся на биржевом счете средства. Общий ущерб составил 1,5 млн рублей, часть денег россиянин взял в кредит.

До этого сообщалось, что в Новокузнецке 72-летняя женщина доверилась мошенникам и потеряла 3,4 миллиона рублей. Пенсионерке позвонил аферист и представился сотрудником силовых структур. Мужчина в форме заявил, что кто-то якобы пытается продать ее квартиру, поэтому россиянка должна сама провести фиктивную сделку. Деньги от продажи пострадавшая отдала курьеру. Женщина узнала об обмане, только когда ей сообщили, что сделка не была фиктивной.

Ранее концертмейстер из Петербурга отдала мошенникам полтора миллиона рублей.

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