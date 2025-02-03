Российским авиадиспетчерам приходится подрабатывать курьерами и таксистами

Российским авиадиспетчерам с 2022 года приходится подрабатывать курьерами и таксистами в связи со снижением зарплат и отменой льгот. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам сотрудников Росавиации, после начала военной операции на Украине руководство аэропортов старалось сохранить размер зарплат работников, отменив премии.

При этом с 2022 года авиадиспетчерам не индексировали зарплаты, хотя, согласно договору, должны делать это два раза в год, утверждается в публикации.

Как отметили журналисты, в апреле 2025 года авиадиспетчеры должны подписать новый договор, который не устраивает большую часть сотрудников. Они рассказали каналу, что договор предполагает меньшие премии, отсутствие социальных льгот, а также отмену выплат уходящим на пенсию. Все это приводит к оттоку сотрудников.

«Никто не хочет работать за такие деньги под уголовной ответственностью. Приходится подрабатывать курьерами и в такси, остается только догадываться, как это скажется на безопасности полетов», — сказал один из собеседников «Осторожно, новости».

В настоящее время Федеральный профсоюз авиадиспетчеров ведет переговоры с работодателями для решения разногласий.

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