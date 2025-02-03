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Неизвестный прострелил голову мужчине и ранил женщину в российском городе

РЕН ТВ: в Липецке неизвестный прострелил голову мужчине и ранил женщину
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Shutterstock

В Липецке неизвестный преступник с оружием отправил в больницу мужчину и женщину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 1 февраля на улице Бехтеева. Неизвестный прострелил голову 25-летнему мужчине и ранил 38-летнюю женщину. Преступник передвигался на автомобиле Lada Granta серого цвета и, предварительно, является жителем города.

В результате произошедшего обоих пострадавших доставили в больницу. У мужчины диагностировали ранение головы, щеки и закрытую черепно-мозговую травму, а у женщины выявили ранение грудной клетки. Подробной информации о их состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками стрелка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее челябинец выстрелил в водителя автобуса и попал на видео.

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