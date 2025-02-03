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«Единая Россия» определила участников полуфинала конкурса гражданских инициатив

Более 360 проектов вышли в полуфинал конкурса гражданских инициатив
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insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Всероссийский конкурс гражданских инициатив стал площадкой, где открываются новые возможности для творческих и социальных инициатив, которые помогают развивать регионы России и улучшают жизнь граждан. Об этом рассказал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Отмечается, что партия по итогам голосования на сайте конкурса определила полуфиналистов конкурса. В нем приняли участие более 300 тыс. человек.

Так, по итогам народного голосования было отобрано по 30 проектов в номинациях «Лучшая федеральная инициатива» и «Лучшая региональная инициатива». Также 304 проекта отобрали в номинации «Лучшая местная инициатива».

«Проекты очень разные: от поддержки участников СВО и членов их семей до развития школьного биатлона и обучения для молодых родителей. Победителей определим в июне, они получат всестороннюю поддержку партии по воплощению их идей в жизнь», — приводятся слова Якушева на сайте партии.

На следующем этапе полуфиналисты должны будут подать заявки на конкурс Фонда президентских грантов, который продлится с 3 февраля по 17 марта.

Как рассказала председатель центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, конкурс стал программой ускоренного развития инициатив.

«Общаясь с разными НКО, мы видим, какая помощь им необходима: финансовые ресурсы, поддержка при подаче заявки и формировании отчетности за реализованный грант, помещения, медиапродвижение, административная поддержка, обучение», — сказала она.

Занко подчеркнула, что конкурс дает возможность найти единомышленников по всей стране, которых объединяет желание сделать Россию сильнее и комфортнее.

Напомним, всего на конкурс подали более 2300 заявок. Победители будут определены оргкомитетом в июне. В него войдут представители от каждого региона.

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