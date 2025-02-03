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Врач раскрыла, влияет ли генетика на здоровье кожи

Врач Гришина: красивая кожа достается людям генетически
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Shutterstock/Marina Demeshko

Красивая кожа достается людям генетически. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина.

«Первые морщинки появляются у всех в разном возрасте: у кого-то в 20 лет, у кого-то в 30. А вот у людей с проблемной кожей с подросткового возраста могут появляться высыпания, рубцы, воспалительная фрагментация», — объяснила специалист.

При этом, по словам врача, проблемы с кожей можно получить и с хорошей генетикой, если не следить за ее здоровьем и подвергать частым процедурам.

Немаловажную роль в поддержании здоровья кожных покровов играет водный баланс и качественный сон, добавила Гришина.

Врач-косметолог, дерматолог «СМ-Косметология» Светлана Краснова до этого перечислила популярные привычки, которые приводят к преждевременному старению кожи.

Одним из факторов эксперт назвала большое количество углеводов и сахара в рационе. По ее словам, такое питание провоцирует повреждение коллагена и эластина, что снижает тонус кожи и делает ее дряблой. Поэтому следует пересмотреть рацион и включить в него больше овощей, белка и ненасыщенных жиров.

Ранее врач рассказала, до какого возраста детям нельзя пользоваться косметикой.

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