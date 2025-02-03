В Шотландии могут ввести комендантский час для кошек

Шотландия может ввести ограничения на содержание кошек для защиты дикой природы, пишет Daily Record..

Власти Шотландии рассматривают возможность введения новых ограничений для владельцев кошек, включая запрет на их свободный выгул, комендантский час и обязательное использование поводков. Эти меры предложены в докладе Шотландской комиссии по защите животных (SAWC), который направлен на снижение негативного воздействия домашних кошек на популяции птиц и других диких животных.

Согласно отчету, в Шотландии насчитывается около 800 000 домашних кошек, которые ежегодно уничтожают миллионы птиц, млекопитающих, рептилий и земноводных. В документе также упоминается опыт Австралии, где в некоторых регионах уже действуют запреты на содержание кошек в жилых районах.

Одним из предложений является создание «зон изоляции» для кошек в районах с высокой экологической ценностью. Кроме того, комиссия рекомендует ускорить введение обязательного чипирования и кастрации домашних котов.

Однако благотворительная организация Cats Protection раскритиковала предложения, заявив, что содержание кошек в помещении может негативно сказаться на их благополучии. Представитель организации Элис Паломбо подчеркнула, что кошки нуждаются в свободе для демонстрации естественного поведения, такого как лазание и охота. Она также отметила, что поводки могут вызывать у животных стресс.

«Шотландия — страна любителей кошек. Они приносят огромную пользу людям, особенно пожилым и одиноким, а также помогают детям учиться ответственности», — заявила Паломбо.

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