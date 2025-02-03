Шотландца посадили на 25 лет в тюрьму, найдя в его телефоне кадры насилия над детьми

Мужчину посадили в тюрьму из-за кадров насилия над детьми, которые были в его телефоне

Мужчину посадили на 25 лет в тюрьму в США, найдя в его телефоне в аэропорту видео и фото со сценами насилия над детьми, пишет Daily Mail.

Шотландец Стивен Пол Макиналли, владелец детского игрового центра Go Wild в Глазго, был приговорен к 25 годам тюремного заключения в США. Причиной этому стало обнаружение на его телефоне тысяч изображений и видео с материалами сексуального насилия над детьми.

О содержимом его телефона стало известно, когда Макиналли прибыл в международный аэропорт Орландо для отпуска во Флориде. Во время пограничного досмотра сотрудники правоохранительных органов нашли на его iPhone более 3900 изображений и 70 видео с детской порнографией. Среди материалов были фотографии несовершеннолетних, сделанные во время вечеринки с ночевкой у него дома.

Представитель полиции Шотландии сообщил, что мужчина был привлечен к ответственности в соответствии с Законом о сексуальных преступлениях Шотландии 2009 года. Дело расследовалось совместно с Службой таможенного и пограничного контроля США и Службой расследований внутренней безопасности США.

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