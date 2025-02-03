Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шотландца посадили на 25 лет в тюрьму, найдя в его телефоне кадры насилия над детьми

Мужчину посадили в тюрьму из-за кадров насилия над детьми, которые были в его телефоне
close
Brevard County Sheriff's Office/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчину посадили на 25 лет в тюрьму в США, найдя в его телефоне в аэропорту видео и фото со сценами насилия над детьми, пишет Daily Mail.

Шотландец Стивен Пол Макиналли, владелец детского игрового центра Go Wild в Глазго, был приговорен к 25 годам тюремного заключения в США. Причиной этому стало обнаружение на его телефоне тысяч изображений и видео с материалами сексуального насилия над детьми.

О содержимом его телефона стало известно, когда Макиналли прибыл в международный аэропорт Орландо для отпуска во Флориде. Во время пограничного досмотра сотрудники правоохранительных органов нашли на его iPhone более 3900 изображений и 70 видео с детской порнографией. Среди материалов были фотографии несовершеннолетних, сделанные во время вечеринки с ночевкой у него дома.

Представитель полиции Шотландии сообщил, что мужчина был привлечен к ответственности в соответствии с Законом о сексуальных преступлениях Шотландии 2009 года. Дело расследовалось совместно с Службой таможенного и пограничного контроля США и Службой расследований внутренней безопасности США.

Ранее в Британии семью не выпустили в другую страну из-за детских рисунков в паспорте

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами