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«Был в корейской ОПГ»: знакомая – о подозреваемом в убийстве гендиректора гостиницы

На Камчатке рассказали, что подозреваемый в убийстве директора гостиницы был членом ОПГ
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Depositphotos

66-летний житель Камчатки Валерий Трофимов, подозреваемый в расстреле гендиректора гостиничного комплекса «Петропавловск» Руслана Кузнецова, состоял в корейской криминальной группировке, но «вопросы решал дипломатично». Об этом «Газете.Ru» рассказала знакомая мужчины Елена.

«Моя подруга с Трофимовым в 90-е годы встречалась недолго. Валерий Трофимов всегда был за справедливость, спокойный, уравновешенный. Даже в те криминальные годы ничего не могу про него плохого сказать. Он был в корейской группировке, но агрессию никогда не проявлял, все вопросы решал очень дипломатично и корректно. Как потом сложилась его жизнь, я не знала. Но то, что он был за справедливость, — это могу сказать однозначно. Видимо, Кузнецов его здорово обидел, просто так он бы к нему не пришел», – сказала она.

Утром 3 февраля стало известно, что директора гостиницы «Петропавловск» Руслана Кузнецова в Петропавловске-Камчатском расстреляли, когда тот находился в своем кабинете.

Подозреваемый, предположительно бывший совладелец гостиницы Валерий Трофимов, использовал нарезной карабин «Вепрь» и был задержан на месте. Мотивы преступления выясняются. По предварительной версии, конфликт мог быть связан с имущественными или деловыми разногласиями.

Ранее в Тюменской области охотник выстрелил в друга, перепутав его с лисой.

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