Стали известны подробности о подготовке к убийству Саркисяна

Убийство главы Федерации бокса Донецкой народной республики и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна готовилось не менее месяца. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, за Саркисяном могли следить неизвестные — они сняли квартиру прямо в этом жилкомплексе, чтобы иметь доступ к холлу и наблюдать за своей жертвой без лишнего внимания от консьержки и охраны.

Mash добавил, что сейчас следователи проверяют всех жильцов элитного жилого комплекса. Особенное внимание уделают тем, кто здесь снимает квартиры. В доме пропускная система и хорошая охрана, так как здесь квартиры у многих российских звезд. Среди собственников Анна Седокова, Дана Борисова, Анна Калашникова, Алла Довлатова, Сергей Жорин.

Довлатова рассказала каналу, что в последнее время часто видела подозрительных людей в доме. Во время взрыва лифт не работал — ведущая спустилась вниз, увидела толпу и машины скорой помощи.

Выяснилось, что взрыв случился прямо под квартирой известного адвоката Сергея Жорина. В момент трагедии его не было дома — он уехал в командировку на несколько дней.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы.

Ранее в Госдуме заявили об украинском следе во взрыве в ЖК «Алые паруса».