В Петербурге подростки-мигранты нападали на людей и снимали процесс на видео

В Петербурге задержали подростков-мигрантов за нападение на прохожих

В Петербурге поймали компанию подростков, которые нападали на прохожих. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, на улицах города юноши провоцировали окружающих на конфликты, оскорбляли их и били. Все происходящее они снимали и публиковали в своем Telegram-канале.

Предполагаемых авторов видео задержали, ими оказались два 18-летних петербуржца и четыре мигранта в возрасте от 14 до 17 лет, в отдел они попали с родителями.

«Некоторые из парней сознались, что канал создали для хайпа и привлечения внимания», — сообщается в публикации.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. В публикации сообщается, что авторы канала распространяли в соцсетях призывы к насилию.

Сейчас специалисты ведомства проводят следственные мероприятия, которые помогут выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижегородской области банда семиклассников нападала на прохожих ради развлечения.