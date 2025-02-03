В Кузбассе после прямых эфиров матери начали расследовать трагедию с новорожденным

В Анжеро-Судженске Кемеровской области расследуют трагедию с участием двухмесячного новорожденного ребенка после прямых эфиров его матери, которые она начала проводить, когда его не стало. Об этом сообщает Сiбдепо.

В ходе эфиров женщина просила перевести ей деньги в связи с утратой ребенка. Местных жителей смутило то, что изначально она связала трагедию с тем, что она споткнулась на улице вместе с ребенком и он получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Однако после этого мать заявила, что ребенка не стало в квартире при неизвестных обстоятельствах.

«Во время прямых эфиров разные люди подключались и скидывали ей деньги, но иногда на эфир заходили и ее знакомые, которые начинали рассказывать сведения и утверждали, что все было не так, как утверждает она», — рассказал один из местных жителей.

По словам источника издания, по данному факту возбудили уголовное дело и начали расследование.

24 января сообщалось, что жительница коммуны Козенца в Италии украла из больницы новорожденную девочку. До этого она девять месяцев разыгрывавшая беременность перед знакомыми и друзьями.

Ранее россиянке удалили опухоль матки размером с новорожденного ребенка.