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В Кузбассе после прямых эфиров матери начали расследовать трагедию с новорожденным

Расследование трагедии с новорожденным началось в Кемеровской области
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Depositphotos

В Анжеро-Судженске Кемеровской области расследуют трагедию с участием двухмесячного новорожденного ребенка после прямых эфиров его матери, которые она начала проводить, когда его не стало. Об этом сообщает Сiбдепо.

В ходе эфиров женщина просила перевести ей деньги в связи с утратой ребенка. Местных жителей смутило то, что изначально она связала трагедию с тем, что она споткнулась на улице вместе с ребенком и он получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Однако после этого мать заявила, что ребенка не стало в квартире при неизвестных обстоятельствах.

«Во время прямых эфиров разные люди подключались и скидывали ей деньги, но иногда на эфир заходили и ее знакомые, которые начинали рассказывать сведения и утверждали, что все было не так, как утверждает она», — рассказал один из местных жителей.

По словам источника издания, по данному факту возбудили уголовное дело и начали расследование.

24 января сообщалось, что жительница коммуны Козенца в Италии украла из больницы новорожденную девочку. До этого она девять месяцев разыгрывавшая беременность перед знакомыми и друзьями.

Ранее россиянке удалили опухоль матки размером с новорожденного ребенка.

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