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Ученые предупредили об опасности кокосового масла для здоровья

Journal of Functional Foods: употребление кокосового масла может вызывать диабет

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Ученые из Государственного университета Кампинаса (Бразилия) обнаружили, что употребление коксового масла связано с увеличением веса и развитием резистентности к инсулину у мышей. Результаты исследования опубликованы в Journal of Functional Foods.

Чтобы выяснить, может ли ежедневное употребление кокосового масла в течение длительного времени вызвать проблемы со здоровьем, исследовательская группа провела эксперимент с участием здоровых мышей. Первая группа грызунов ежедневно в течение восьми недель употребляла кокосовое масло, количество которого было по калорийности эквивалентно столовой ложке (13 граммов) для взрослого человека. Вторая группа животных выступала в качестве контрольной.

По завершении эксперимента оказалось, что коксовое масло спровоцировало изменения гормонального фона, увеличение веса и воспаление головного мозга у мышей из первой группы. В частности, масло вызвало сбои в работе механизмов, которые обеспечивают способность ключевых метаболических гормонов лептина и инсулина регулировать чувство сытости и уровень сахара в крови. Кроме того, масло поспособствовало более интенсивному синтезу жировой ткани в организме животных и появлению у них резистентности к инсулину.

Такая патология характеризуется неспособностью клеток организма реагировать на инсулин. Инсулин, в свою очередь, не может перенести глюкозу внутрь клеток, и она накапливается в крови. Это может привести к развитию сахарного диабета.

Отмечается, что исследователи не призывают людей отказаться от употребления кокосового масла. Суточная доза продукта должна подбираться диетологом и быть небольшой. Кроме того, кокосовое масло является не единственным источником полезных жиров.

Ранее был назван вид орехов, нормализующий уровни сахара и холестерина в крови.

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