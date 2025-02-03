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В Челябинске дети искали еду в мусорных баках

В Челябинске полицейские проверили семью, где дети ели из мусорных баков

В Челябинске полиция проверила семью девочек, которых заметили роющимися в мусорных баках. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

О ситуации сотрудники ведомства узнали после публикации в местном паблике. По словам женщины, дети приходят к контейнеру в поисках еды.

«Когда я подошла к ним, они рассказали, что дома нет еды и они питаются лишь тем, что находят в мусоре», – поделилась местная жительница.

Она добавила, что старшей девочке 14 лет, младшей – восемь. Обеих женщина угостила булочками и соком. Позже к детям присоединился мальчик, который также рылся в отходах.

В МВД провели проверку условий, в которых живет семья. Выяснилось, что у девочек есть все необходимое для жизни, в том числе и еда. Полицейские не выявили нарушений.
С детьми и их родителями провели профилактическую беседу. Какое-либо наказание им не грозит.

Ранее школьник из Саратова попал в больницу после поджога найденной на мусорнике петарды.

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