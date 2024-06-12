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Школьник из Саратова попал в больницу после поджога найденной на мусорнике петарды

В Саратове ребенок взорвал найденную на мусорнике петарду и попал в больницу

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Саратове ребенок получил травмы после того, как нашел коробку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и Области».

Мальчик шел мимо мусорного бака, когда заметил рядом с ним коробку. Открыв ее, 13-летний школьник нашел внутри спичку и петарду, которую ребенок решил поджечь.

В результате он получил многочисленные травмы. Пострадавшего госпитализировали в местное медучреждение. О том, в каком состоянии он находится и каков характер повреждений, не уточняется.

Похожий инцидент произошел в Петергофе, на территории парка «Знаменки». Мальчик гулял по территории и в какой-то момент нашел петарду, которую сразу же решил взорвать.

Ребенок получил осколочное ранение грудной клетки и боковой поверхности туловища, пострадавший находился в тяжелом состоянии.

После произошедшего правоохранители провели проверку. Известно, что родители на учете не состоят, но сам ребенок находится на домашнем обучении.

Ранее в Польше мужчина бросил петарду в кортеж президента страны.

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