Психолог рассказала, что нужно дать детям для нормального развития во взрослом возрасте

Удовлетворенная потребность ребенка в безопасности является необходимым фактором для его стабильного физического и эмоционального развития во взрослом возрасте. Об этом kp.ru рассказала психолог Лариса Губанова.

По ее словам, для этого важно давать детям чувство безопасности и опоры, разговаривать с ними о страхах, переживаниях и волнующих их вещах. Помимо этого, для нормального развития необходимо сбалансированное питание и развивающая среда.

«Ребенок любознателен от природы и плохо переносит скуку, поэтому важно, чтобы у него в доступе было много интересных и простых предметов для исследования, мало ярких интерактивных игрушек и почти совсем не было смартфона и планшета, хотя бы лет до пяти», — сказала Губанова.

Помимо этого, психолог советует избегать приказов и вседозволенности в воспитании. Она напомнила, что ребенок достоин уважения и его можно наделять ответственностью.

Детский врач-невролог «СМ-Клиника» для детей Галина Неврюзина до этого рассказала «Газете.Ru», что даже при условии, что телевизор просто работает в комнате, где находится ребенок, это крайне негативно сказывается на его развитии. «Фоновое телевидение» резко снижает потребность растущего организма ребенка во взаимодействии с окружающими.

Ранее были названы тревожные признаки того, что ребенок отстает в развитии.