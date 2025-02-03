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Россиянам объяснили, что им грозит за курение в квартире и на балконе

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за курение в квартире и на балконе можно получить штраф
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Depositphotos

Россияне имеют право курить в своей квартире, так как это частная собственность. Однако важно, чтобы дым от сигарет и вейпов не попадал в другие квартиры через вентиляцию, открытые окна и балконы, щели и так далее, потому что это будет уже нарушением прав соседей и санитарно-гигиенических норм, объяснил RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Если россияне столкнулись с тем, что к ним в жилье постоянно попадает дым от курящего соседа, то они имеют право обратиться к нему и попросить прекратить доставлять дискомфорт. При отказе нарушителя можно вызвать участкового, а если ничего не помогает – подать в суд.

«В таком случае потребуется собрать доказательства: акты управляющей компании, свидетельские показания, фото или видео», — отметил Бондарь.

Что касается курения на балконах, то этого закон напрямую не запрещает. Но опять же, если дым попадает в жилье других людей, то курильщика можно привлечь к административной ответственности, объяснил специалист. В отдельных регионах, по его словам, эта сфера может регулироваться местными законами – например, где-то за курение на балконе полагается штраф в любом случае. Жильцам, которых беспокоит дым от сигарет соседа на балконе, собрать доказательства – видео, фото, показания свидетелей – и также обратиться к правоохранителям.

В подъездах курить нельзя категорически, так как это места общего пользования. За это предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей, а жаловаться также нужно участковому или полиции. При игнорировании жалобы можно обращаться в прокуратуру, отметил Бондарь. Он напомнил, что курить можно только в специально отведенных местах, поэтому наказать нарушителя могут и за курение около подъезда, на детских площадках и так далее.

До этого кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов посоветовал россиянам вызывать полицию, если соседи курят на балконе и доставляют дискомфорт. По его словам, курение на балконе, в подъезде и иных общественных местах запрещено также с точки зрения пожарной безопасности.

Ранее юрист рассказал, можно ли засудить соседа, который курит на балконе.

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