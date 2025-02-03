В России призвали обязать депутатов и губернаторов стать «ближе к народу»

В России необходимо законодательно закрепить обязанность всех представителей выборных органов проводить личные встречи с избирателями, регулярно выступать в СМИ. Такое предложение директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил спикерам Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко, а также председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, передает RT со ссылкой на копию документа.

Свою инициативу Орлов объяснил тем, что в России большинство жителей недостаточно знают о работе выборных лиц, в первую очередь — депутатов, зачастую «забывающих» про избирателей после выборов, а также губернаторов, мэров городов, глав муниципальных образований. Для решения этой проблемы нужно обязать всех избираемых лиц, кроме президента страны, на протяжении исполнения своих полномочий общаться с избирателями через СМИ и регулярно встречаться с ними, убежден эксперт.

Такой подход позволит создать «устойчивую и постоянную связь» депутатов и россиян, заставит народных избранников регулярно общаться с жителями своих округов, доказывая, что хорошо выполняет свои обязанности, сделает их ближе к народу, убежден политолог. В случае одобрения идеи, выступления депутатов нужно связать с региональной неделей, которую они должны проводить каждый месяц. А что касается губернаторов и мэров, то их также следует обязать проводить такую неделю ежемесячно, считает Орлов.

«Убежден, принятие данной меры будет способствовать повышению информированности избирателей о деятельности народных избранников, а также повысит доверие россиян к органам власти», — говорится в обращении автора инициативы.

Ранее Орлов также призвал поощрять не курящих на работе россиян премиями и выходными.