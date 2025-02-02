На акции в Тбилиси задержан один из лидеров оппозиции

На въезде в Тбилиси, где протестующие пытаются перекрыть автомагистраль, задержали несколько участников акции, в том числе лидера оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Нику Мелия. Об этом сообщает Mtavari.

По данным телеканала, там также задержали экс-мэра города Гиги Угулаву и активиста Дмитрия Бидзинашвили. Акция на аллее Агмашенебели продолжается. Протестующие не расходятся вопреки призывам полицейских. Сейчас движение на въезде в грузинскую столицу частично ограничено.

До этого МВД Грузии предупредило оппозиционеров о том, что перекрытие движения транспорта на въезде в Тбилиси будет считаться преступлением. В ведомстве обратили внимание на то, что там находится автомагистраль международного значения. Согласно статье 222 УК, ее блокирование «является наказуемым деянием, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, а совершение указанного деяния группой лиц — лишение свободы на срок от 2 до 4 лет». В ведомстве призвали протестующих выражать свою позицию в установленных законом рамках, в противном случае полиция примет меры в их отношении.

Первая волна протестов началась в Грузии после парламентских выборов 26 октября, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Она получила в парламенте 89 мандатов из 150. Ряд оппозиционных политических объединений не признали результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на этом фоне подала иск в Конституционный суд в связи с нарушениями при голосовании. С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии началась вторая волна протестных акций после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее в Грузии обвинили ЕС в желании «отменить волю грузинского народа».