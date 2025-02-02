В Курской области дали старт новому сезону военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В Курской области 2 февраля стартовала всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». В новом сезоне организатором игры выступает «Движение первых и «Юнармия» совместно с центром «Воин», сообщает пресс-служба движения.

В торжественном открытии приняли участие Герой России, участник президентской программы «Время Героев», председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, Герой России, начальник главного штаба движения «Юнармия», участник президентской программы «Время Героев», зампред правления «Движения первых» Владислав Головин и директор центра «Воин» Дмитрий Шевченко.

«Движение первых» вместе с «Юнармией» и центром «Воин» запустило всероссийскую военно-патриотическую игру «Зарница 2.0» в Курске, легендарном городе воинской славы. Это действительно символично. Как и 82 года назад, мы отстаиваем на курской земле свою свободу и свое будущее. Как и тогда, мы боремся с нацизмом – с теми, кто стирает из памяти народа подвиг собственных дедов и прадедов», — сказал Орлов.

По его словам, каждый участник «Зарницы 2.0» является наследником великого прошлого России. Он отметил, что ребята сохраняют историческую память, стремятся жить, учиться и трудиться в родной стране на благо общества.

«Они настоящие патриоты и будущее России. Убежден, «Зарница 2.0», которую мы посвятили Году защитника Отечества и нашей Победе в Великой Отечественной войне, станет для каждого участника игры символом единства и несокрушимости нашей великой Родины», — подчеркнул Орлов.

В рамках мероприятия участники посетили экскурсию, отдали дань памяти героям, возложив цветы к мемориальному комплексу «Курская битва», а также приняли участие в открытии регионального «Центра первых».

Отмечается, что в этом году игра пройдет в несколько этапов. Заявочная кампания стартовала 2 февраля. Также в феврале пройдет отборочный этап. С 1 марта по 16 апреля пройдут муниципальные этапы, а региональные – с 17 апреля по 31 мая.

Кроме того, для старшей возрастной категории запланированы окружные сборы, для участников средней возрастной категории и обучающихся СПО окружные этапы, которые пройдут с июня по июль. Финал игры проведут в сентябре.