Митингующие в Тбилиси частично перекрыли выезд из города

Участники акции протеста у торгового центра «Тбилиси молл» частично перекрыли выезд из столицы Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, на митинге собрались несколько сотен человек. Они в основном были сосредоточены у центрального входа в ТЦ, однако позднее устроили шествие вдоль дороги, что привело к частичному ее перекрытию. Рядом с торговым центром находятся наряды полиции. Стычки протестующих с правоохранителями не зафиксированы. В митинге принимают участие и представители оппозиции.

2 февраля в МВД Грузии предупредили протестующих о том, что перекрытие движения транспорта на въезде в Тбилиси будет считаться преступлением.

В ведомстве сообщили, что для обеспечения общественной безопасности мобилизовали сотрудников правоохранительных органов, которые будут находиться во всех местах протестных акций.

Первая волна протестов началась в Грузии после парламентских выборов 26 октября, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Она получила в парламенте 89 мандатов из 150. Ряд оппозиционных политических объединений не признали результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на этом фоне подала иск в Конституционный суд в связи с нарушениями при голосовании. С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии началась вторая волна протестных акций после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее премьер-министр Грузии призвал нанести удар по радикалам и «либеральному фашизму» в стране.