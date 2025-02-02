Умер главред литературного журнала «Сибирские огни» Михаил Щукин

Известный российский писатель Михаил Николаевич Щукин, долгие годы возглавлявший издательский дом «Сибирская горница» и литературный журнал «Сибирские огни», скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале, выразив соболезнования родным и близким писателя.

Травников подчеркнул значительный вклад Щукина в развитие культуры Новосибирской области.

Глава региона добавил, что Михаил Щукин оставил богатое литературное наследие, которое включает такие романы, как «Имя для сына», «Конокрад», «Ямщина», «Черный буран», «Покров заступницы», «Несравненная», «Грань», «Лихие гости», «Каторжная воля» и «Белый фартук, белый бант».

За свои работы Щукин был награжден Всесоюзной премией имени Николая Островского, литературной премией имени Распутина и Шукшинской литературной премией.

В 1995 году писатель вошел в число основателей издательского дома «Сибирская горница», с 2014 года стал главным редактором журнала «Сибирские огни». Как добавил Травников, при нем журнал «обрел вторую жизнь и вступил в новый век своей истории».

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