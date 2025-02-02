На Урале двое детей провалились под лед на реке Каменке

В Свердловской области спасли двух детей, провалившихся под лед

В Сысерти помощь спасателей потребовалась двум подросткам, которые провалились под лед на реке Каменке. Дети смогли выбраться на льдину и ждали помощи. Об этом сообщает МЧС Свердловской области.

В экстренные службы обратились очевидцы, заметившие на льду реки двоих подростков. К моменту прибытия спасателей несовершеннолетние сумели выбраться на льдину под мостом.

Было принято решение спасать детей с помощью выдвижной трехколесной лестницы, которую перекинули с берега до льдины. По ней дети смогли выбраться на берег, медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области спасли ребенка на тюбинге, застрявшего на льду пруда. В экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили на льду пруда ребенка. Мальчик катался на тюбинге и выехал на тонкий лед водоема. Вызволять юного любителя зимней забавы отправились специалисты из Леноблпожспаса, при помощи спасательного щита и веревки несовершеннолетнего подтянули к берегу и передали родителям. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее пьяный мужчина решил прогуляться по каналу в Петербурге и провалился под лед.