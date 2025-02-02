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Тюменские врачи спасли мужчину, курившего по 60 сигарет в день

В Тюменской области спасли мужчину, который выкуривал по 60 сигарет в день
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Depositphotos

Медики областной больницы Нижней Тавды спасли жизнь пациента с тяжелой патологией легких, мужчина выкуривал по 60 сигарет в день. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Тюменской области.

Пациент поступил в медицинское учреждение в критическом состоянии без сознания. Выяснилось, что мужчина — заядлый курильщик, в день он выкуривал по 60 сигарет, что привело к тяжелой патологии легких. Пациента поместили в отделение реанимации и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«На фоне интенсивной терапии через 15 минут у пациента была зафиксирована остановка сердца. К счастью, через 10 минут сердечно-легочной реанимации врачам удалось вернуть больного к жизни, но прогноз был крайне неблагоприятным. Из-за тяжелой гипоксии существовала угроза инвалидизации», — сообщили в Минздраве.

Медики боролись за жизнь мужчины более недели, лишь на десятые сутки состояние больного удалось стабилизировать. Спустя некоторое время мужчина был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее россиянин упал на клумбу и проткнул мочевой пузырь металлическим штырем.

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