Шейха из Саудовской Аравии обокрали на 30 млн рублей во время показа дома в Подмосковье

На Рублевке неизвестные ограбили коттедж гражданина Саудовской Аравии, воры вынесли из дома дорогие часы и драгоценности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Супруга иностранца продавала их коттедж на Рублевке, за недвижимость пара планировала выручить 400 млн рублей. В один из дней на просмотр пришли неизвестные, представившиеся потенциальными покупателями, после их ухода у арабского бизнесмена исчезли часы и драгоценности на 30 млн рублей.

Спустя некоторое время, когда хозяев не было дома, неизвестные срезали замки и отключили в доме свет. Супруги вызвали специалистов, которые обнаружили в помещениях прослушивающие устройства. По словам супруги иностранца, к краже может быть причастен ее бывший возлюбленный, женщина считает, что воры могли проникнуть в дом по его наводке.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.

Ранее с дачи депутата ЗакСа Петербурга украли деньги и драгоценности на 10 млн рублей.