Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шейха из Саудовской Аравии обокрали на 30 млн рублей во время показа дома в Подмосковье

Mash: в Подмосковье неизвестные ограбили коттедж на 30 млн рублей
close
Telegram-канал «Mash»

На Рублевке неизвестные ограбили коттедж гражданина Саудовской Аравии, воры вынесли из дома дорогие часы и драгоценности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Супруга иностранца продавала их коттедж на Рублевке, за недвижимость пара планировала выручить 400 млн рублей. В один из дней на просмотр пришли неизвестные, представившиеся потенциальными покупателями, после их ухода у арабского бизнесмена исчезли часы и драгоценности на 30 млн рублей.

Спустя некоторое время, когда хозяев не было дома, неизвестные срезали замки и отключили в доме свет. Супруги вызвали специалистов, которые обнаружили в помещениях прослушивающие устройства. По словам супруги иностранца, к краже может быть причастен ее бывший возлюбленный, женщина считает, что воры могли проникнуть в дом по его наводке.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.

Ранее с дачи депутата ЗакСа Петербурга украли деньги и драгоценности на 10 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами