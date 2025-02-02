Инсульт и инфаркт может грозить тем, кто пьет алкоголь в бане

Опытные врачи часто сталкиваются с последствиями неразумного сочетания алкоголя и посещения бани. Многие не осознают рисков, связанных с употреблением алкогольных напитков в условиях высокой температуры и влажности. Какие правила и рекомендации необходимо соблюдать и каких ошибок избегать при посещении бани, «Газете.Ru» рассказала главный врач Palmira Clinic, кандидат медицинских наук Янина Федоренко.

«Баня является мощным средством для улучшения здоровья, но только при соблюдении определенных условий и отсутствии противопоказаний. Алкоголь оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему человека, изменяя нормальную реакцию организма на тепло. В бане происходит интенсивное расширение сосудов, что в сочетании с алкоголем может привести к непредсказуемым и часто опасным последствиям. Поэтому крайне важно понимать причины, по которым алкоголь и баня – это сочетание, которого следует избегать ради сохранения здоровья и благополучия», — объяснила она.

При попадании организма в горячую среду под воздействием алкоголя происходит чрезмерное расширение кровеносных сосудов, что может привести к резкому падению артериального давления, увеличению сердечного выброса.

«Это состояние может вызвать головокружение, обморок и иные сердечно-сосудистые риски. В результате мощного расширения сосудов и усиленного потоотделения, уменьшается объем циркулирующей крови, органы начинают испытывать кислородное голодание. Особенно опасно это для мозга и сердечной мышцы. В совокупности с дегидратацией, вызванной одновременным употреблением алкоголя и нахождением в горячем помещении, риск развития острых сосудистых событий, таких как инсульт или инфаркт миокарда, значительно увеличивается», — заявила врач.

Также употребление алкоголя в бане негативно сказывается на водно-электролитном балансе. Алкоголь обладает мочегонным эффектом и в сочетании с потерями жидкости через пот в бане быстро приводит к обезвоживанию. Обезвоживание может вызвать головные боли, ухудшение состояния кожи, а также способствовать развитию почечных проблем.

Эксперт также обращает внимание на влияние алкоголя на центральную нервную систему. В состоянии опьянения человек может потерять ощущение границ или не заметить признаков перегрева своего тела, что увеличивает риск теплового удара.

«Таким образом, сочетание высокой температуры бани и алкоголя является крайне опасным и подвергает организм серьезным рискам, начиная от легкого недомогания и заканчивая, в некоторых случаях, летальным исходом», — констатировала врач.

Федоренко рекомендует любителям бани искать альтернативные способы расслабления и оздоровления в бане без употребления алкоголя. Существует множество других способов расслабления, доступных в бане. Например, использование эфирных масел способствует глубокому расслаблению и имеет целебные свойства. Аромат лаванды или эвкалипта может успокоить ум и расслабить мышцы, создавая идеальные условия для восстановления. Дыхательные упражнения также могут улучшить банное пребывание. Стоит заменить алкогольные напитки на горячий травяной чай или на простую чистую воду – это поможет поддерживать оптимальный уровень гидратации организма и усилить эффект от посещения бани.

Эксперт рекомендует пользоваться контрастным душем после парилки, который активизирует обменные процессы в организме и способствует естественному процессу очищения.

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