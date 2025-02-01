Концертмейстер из Петербурга отдала мошенникам полтора миллиона рублей

Пенсионерка из Петербурга оформила крупный кредит, поверив мошенникам. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 64-летняя концертмейстер. Женщина сообщила, что с 16 по 28 января общалась с неизвестными. Злоумышленники внушили пенсионерке, что на нее пытаются оформить крупный кредит.

Они убедили пожилую женщину взять у банка в долг 1,5 млн рублей, через разные банкоматы потерпевшая перевела наличные на указанные аферистами счета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Новокузнецке 72-летняя женщина доверилась мошенникам и потеряла 3,4 миллиона рублей. Пенсионерке позвонил аферист и представился сотрудником силовых структур. Мужчина в форме заявил, что кто-то якобы пытается продать ее квартиру, поэтому россиянка должна сама провести фиктивную сделку. Деньги от продажи пострадавшая отдала курьеру. Женщина узнала об обмане только когда ей сообщили, что сделка не была фиктивной.

Ранее в Москве аферисты выманили у пенсионерки золотые слитки.