В Удмуртии мужчина получил 4,5 года колонии за мошенничество при продаже айфонов

Жителя Ижевска осудили по делу об обмане 24 покупателей при продаже техники

Житель Ижевска похитил у доверчивых покупателей дорогих гаджетов 5,7 млн рублей и получил 4,5 года колонии. Об этом сообщает прокуратура республики Удмуртия.

По данным следствия, с марта по октябрь 2023 года 31-летний житель Ижевска заключил с 24 потерпевшими договоры на поставку техники Apple по ценам ниже рыночных. Доверчивые покупатели планировали приобрети дорогостоящие гаджеты, но так и не дождались их поставки.

В общей сложности мошеннику удалось выманить у своих жертв 5,7 млн рублей. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 года лишения свобода с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Москве поймали мошенников, убедивших девушку ограбить свою квартиру. Неизвестные связались с 18-летней пострадавшей в мессенджере. Они общались в течение двух дней, в какой-то момент мошенники потребовали фото квартиры и дорогих украшений, а затем убедили ее вскрыть сейф и передать им ценности.

Ранее россиянин обменял 13 млн рублей в лже-обменнике на поддельные евро и доллары.