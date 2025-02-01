Россиянка решила заработать на криптобирже и лишилась 2,8 млн рублей

Жительница Красноярска взяла несколько кредитов под залог квартиры, пытаясь получить дополнительный доход на криптобирже. Об этом сообщает краевая прокуратура.

С 45-летней сотрудницей электроснабжающей организации связался неизвестный. Мужчина представился сотрудником брокерской фирмы и предложил женщине простой и быстрый заработок на криптобирже.

Злоумышленник связал свою жертву с лжеброкером, который рассказал ей об основных принципах торговли криптовалютой и указал установить для этого специальное приложение. Злоумышленники предложили красноярке перечислить деньги на специальный счет и продиктовали реквизиты. Потерпевшая согласилась и отправила первые 30 тысяч рублей, этого киберпреступникам оказалось мало. Они сообщили, что сумма слишком мала для инвестиций — заработок нестабильный.

После этого пострадавшая перевела ещё 200 тыс. руб. На протяжении месяца женщина общалась с лжеброкерами, которые постоянно были на связи. За это время они убедили ее оформить её несколько кредитов на сумму 2,6 млн руб., заложить квартиру, а также занять деньги у матери. Осознав, что стала жертвой аферистов, красноярка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее уфимец убедил жену продать квартиру ради инвестиций после общения на сайте знакомств.