Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое жителей Петрозаводска похитили и жестоко избили мужчину из-за долга

В Петрозаводске осудили двух мужчин, которые похитили и избили должника
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Карелии огласили приговор двум местным жителям, которые из-за долга похитили и избили мужчину. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

По данным следствия, потерпевший купил машину у жителя Петрозаводска, деньги он должен был передать продавцу в течение месяца. Однако по истечении указанного срока продавец не получил расчет. Должник стал скрываться от своего кредитора.

Продавец авто вместе с приятелем под надуманным предлогом заманили должника в свою машину, а когда автомобиль тронулся, ему на голову накинули плед и приставили к подбородку пневматический пистолет. Они приехали к железнодорожной станции Орзега в Прионежском районе, перевели похищенного человека в дом рядом, связали проводом и стали бить.

Как выяснилось в суде, истязатели нанесли 40 ударов кулаками, ногами, ремнем и деревянной палкой. Отпустили жертву только после того, как он пообещал вернуть деньги. Кроме того, мужчины вымогали деньги у сожительницы мужчины, звонили ей с угрозами. В отношении похитителей было возбуждено уголовное дело, приговором суда один из подельников получил восемь лет колонии, второй будет отбывать девятилетний срок наказания.

Ранее россиянин месяц выслеживал женщину и украл у нее 5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами