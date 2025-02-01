Двое жителей Петрозаводска похитили и жестоко избили мужчину из-за долга

В Петрозаводске осудили двух мужчин, которые похитили и избили должника

В Карелии огласили приговор двум местным жителям, которые из-за долга похитили и избили мужчину. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

По данным следствия, потерпевший купил машину у жителя Петрозаводска, деньги он должен был передать продавцу в течение месяца. Однако по истечении указанного срока продавец не получил расчет. Должник стал скрываться от своего кредитора.

Продавец авто вместе с приятелем под надуманным предлогом заманили должника в свою машину, а когда автомобиль тронулся, ему на голову накинули плед и приставили к подбородку пневматический пистолет. Они приехали к железнодорожной станции Орзега в Прионежском районе, перевели похищенного человека в дом рядом, связали проводом и стали бить.

Как выяснилось в суде, истязатели нанесли 40 ударов кулаками, ногами, ремнем и деревянной палкой. Отпустили жертву только после того, как он пообещал вернуть деньги. Кроме того, мужчины вымогали деньги у сожительницы мужчины, звонили ей с угрозами. В отношении похитителей было возбуждено уголовное дело, приговором суда один из подельников получил восемь лет колонии, второй будет отбывать девятилетний срок наказания.

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