С 1 февраля соцвыплаты проиндексируют на 9,5%

С 1 февраля более 40 социальных пособий и выплат в России проиндексируют на 9,5%. До этого повышение было запланировано повышение на 7,3%. О том, почему было принято такое решение, «Газете.Ru» рассказала член Общественной палаты РФ, первый заместитель председателя Общественного совета Минтруда России Елена Тополева-Солдунова.

«В феврале порядка 39 млн получателей страховой пенсии получат выплату, которая на 9,5% выше декабрьской пенсии, а также доплату за январь (разницу между пенсией, увеличенной на 7,3% и 9,5%)», — сообщила Елена Тополева-Солдунова.

Эксперт напомнила, что 15 января Росстат опубликовал данные об уровне фактической инфляции за минувший год. За период с 1 января по 31 декабря 2024 года она составила 9,5%.

«Данные о фактической инфляции влияют на размеры страховой пенсии и целый ряд социальных выплат, которые должны быть актуализированы с учетом роста цен», — пояснила Елена Тополева-Солдунова.

Она отметила, что законодательством в 2025 году предусмотрена индексация пенсий по уровню фактической инфляции. При этом индексация осуществляется с 1 января.

«В проекте бюджета индексация была заложена на уровне инфляции, спрогнозированной Минэкономразвития, 7,3%. С учетом того, что фактическая инфляция превысила прогнозные значения, Социальный фонд пересчитает пенсии», — уточнила член Общественной палаты РФ

Елена Тополева-Солдунова подчеркнула, что ежегодно с 1 февраля по уровню фактической инфляции индексируются 47 социальных выплат. Среди них — материнский капитал, ежемесячная денежная выплата ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и другие.

«Все эти выплаты будут увеличены на 9,5%. Самая крупная по охвату мера — ежемесячные денежные выплаты, которые назначаются гражданам с инвалидностью, ветеранам, пострадавшим от радиации. В общей сложности охват ЕДВ составляет порядка 15,5 млн человек», — рассказала член ОП РФ.

Также эксперт уточнила, что часть выплат, в первую очередь — направленных на поддержку семей и граждан с низкими доходами, индексируются по росту прожиточного минимума (ПМ).

«Таких выплат восемь, это единое пособие для беременных женщин и детей до 17 лет, пособие по беременности и родам для незастрахованных граждан, социальная доплата к пенсии и другие», — сообщила она.

Самой крупной по охвату выплатой станет единое пособие, добавила эксперт. Его ежемесячно получают родители более 10 млн детей и свыше 150 тыс. женщин, ожидающих ребенка.

В 2025 году прожиточный минимум в среднем по стране увеличился на 14,8%. В каждом регионе размер выплат изменился по темпам роста регионального ПМ, отметила эксперт.