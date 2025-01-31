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Прохожий ограбил мужчину, у которого случился сердечный приступ

Аргентинец обокрал мужчину, который упал на пол из-за сердечного приступа
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Mi8

В Аргентине мужчина ограбил туриста с сердечным приступом и бросил его. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, запись опубликовал местный канал Canal 8.

Сообщается, что все произошло 26 января в курортном городе Мар-де-Плата, куда 55-летний житель Буэнос-Айреса приехал, чтобы отдохнуть. Он находился в вестибюле отеля, когда ему внезапно стало плохо.

Вскоре после того, как мужчина упал на пол, к нему подошел неизвестный в кепке и солнечных очках. Он убедился, что рядом никого нет, и решил воспользоваться ситуацией. Злоумышленник снял с руки пострадавшего часы и вытащил кошелек из его кармана, а затем скрылся с места происшествия.

Прибывшие на место медики попытались провести сердечно-легочную реанимацию, но было уже поздно. Полиция разыскивает вора.

Ранее россиянин сначала хотел помочь прохожему, которому стало плохо на улице, но в итоге ограбил его.

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