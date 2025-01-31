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Россиянин поджег женщину и запер ее в квартире

В Тульской области мужчина попытался сжечь знакомую заживо
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Depositphotos

В Узловой женщина едва не сгорела заживо. Мужчина, который поджег ее, задержан, сообщает СУ СК России по Тульской области.

Инцидент произошел 30 января в квартире дома на улице Первомайской. По версии следствия, мужчина ударил женщину, а затем поджег ее верхнюю одежду при помощи зажигалки. Он лишил ее возможности беспрепятственно выйти из квартиры, а сам скрылся с места происшествия.

«Потерпевшая смогла вылезти через окно на улицу. Ей оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни в настоящее время нет», — уточнили в ведомстве.

Злоумышленника удалось задержать в кратчайшие сроки. На допросе мужчина раскаялся в содеянном, ему предъявили обвинение в покушении на жизнь человека общеопасным способом. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Оренбурге мужчина пытался сжечь дом, где находились его бывшая жена и дочь.

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