Вице-премьер Чернышенко поддержал предложение волонтеров по регламентации их работы

Важно, чтобы все добровольцы, которые хотят помочь в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море, регистрировались на платформе Добро.РФ. Об этом на состоявшейся в Анапе встрече с представителями объединенного волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

По мнению вице-премьера, это поможет упорядочить работу волонтеров и, прежде всего, обеспечить их безопасность.

Сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев предложил правительству России регламентировать работу волонтеров и выпустить поручение правительства с указанием обязательной регистрации на платформе Добро.рф и систематизации через региональные штабы #МЫВМЕСТЕ для всех волонтеров, отправляющихся в зону ЧС, чтобы избежать рисков для здоровья.

Вице-премьер поддержал предложение распространить рекомендации по мерам безопасности волонтерской работы и выразил благодарность всем добровольцам за их самоотверженный труд, вовлеченность и неравнодушие.

Он назвал волонтерскую деятельность сложной и иногда даже опасной работой, отметив, что для волонтеров предусмотрены социальные гарантии, компенсационные выплаты и меры, обеспечивающие их безопасность.

Вице-премьер отметил важность единства всей страны в борьбе с экологическими угрозами и добавил, что сплоченность государственных организаций, общественных институтов и граждан играет ключевую роль в преодолении текущих вызовов.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко выразил благодарность руководству Краснодарского края и Росмолодежи за их слаженную работу по восстановлению природы.

Присутствовавший на встрече руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что большинство волонтеров приезжают централизованно и присоединяются к штабу #МЫВМЕСТЕ.

Он также призвал всех неравнодушных, желающих помочь, регистрироваться на платформе Добро.рф.

Напомним, волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ в Краснодарском крае объединил множество организаций и движений, в том числе Всероссийский студенческий корпус спасателей, движение «Экосистема», организацию «Движение Первых» и другие. К работе присоединились более 41 тыс. волонтеров из 25 регионов России.