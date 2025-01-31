Россиянин пришел в МФЦ с пистолетом и устроил дебош

В Калининградской области мужчина пришел в МФЦ с пистолетом и попал за решетку. Об этом говорится на сайте Черняховского городского суда.

Жителя Черняховска отдали под суд после того, как 30 января он устроил дебош в МФЦ. Известно, что 51-летнего мужчину задержали, когда он выражался грубой нецензурной бранью в адрес прохожих и не реагировал на их замечания. Оказалось, что перед этим горожанина выгнали на улицу из помещения МФЦ.

На суде задержанный пояснил, что стал свидетелем того, как незнакомцы, приехавшие в расположенный в соседнем здании МФЦ, оставили свой автомобиль на парковке, предназначенной для местных жителей. Мужчина, у которого при себе был пневматический пистолет, решил разобраться с посетителями и проследовал за ними. В МФЦ он стал агрессивно себя вести и продемонстрировал оружие, которое у него затем отобрали, а его самого выпроводили на улицу, где он, продолжая материться, потребовал вернуть имущество. На место были вызваны стражи порядка.

Действия мужчины были квалифицированы по ч. 1 статьи 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство. В качестве наказания он, по решению суда, проведет четыре дня под административным арестом.

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