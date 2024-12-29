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В Англии выкопали «невероятный» меч VI века в ножнах с бобровым мехом

The Guardian: в английском графстве Кент нашли древний клинок с рунами на лезвии
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Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Британские археологи из Университета Центрального Ланкашира обнаружили редкий и богато украшенный меч в англосаксонском захоронении на территории графства Кент на юго-востоке Англии. По словам специалистов, оружие VI века дошло до наших дней в невероятно хорошем состоянии. Об открытии сообщила газета The Guardian.

Как показал осмотр и анализ артефакта, рукоять клинка была отделана серебром и золотом с узорами тонкой работы, а лезвие — покрыто руническими письменами.

В гробнице также нашли ножны из кожи, дерева и бобрового меха. К навершию меча было прикреплено кольцо, вероятно, символизирующее клятву королю или другому правителю.

Кроме того, в том же захоронении обнаружили золотой кулон с надписью в виде змеи или дракона. Поскольку подобные украшения обычно носили женщины высокого статуса, артефакт сочли подарком от родственницы или предка.

По словам ученых, они успели раскопать 12 захоронений из предполагаемых 200. Команда держит координаты этого места в тайне, чтобы без помех изучить хранящееся там оружие, броши, пряжки и другие предметы.

Ранее археологи нашли арсенал оружия под домом древнего германского вождя в Дании.

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