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Новозеландской горе предоставлены те же юридические права, что и человеку

Metro: в Новой Зеландии гора Таранаки получила юридические права
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Robert Haasmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Новозеландской горе были предоставлены те же юридические права, что и человеку, пишет Metro.

В Новой Зеландии гора Таранаки, теперь известная как Таранаки Маунга, стала третьим природным объектом в стране, получившим юридические права человека. Это решение поддержано коренными народами, которые считают гору своим предком.

Правосубъектность, названная Te Kahui Tupua, включает в себя не только саму Таранаки Маунгу, но и окружающие ее земли и вершины с их физическими и метафизическими элементами. Это означает, что гора фактически будет представлять сама себя через новый общественный орган, состоящий из четырех членов местных племен маори и четырех представителей, назначенных министром охраны природы.

Главный переговорщик Джейми Туута подчеркнул, что это решение юридически признает понимание жителей региона о том, что их маунга — это предки и живые существа, а не просто ресурсы. Тем самым, новое законодательство поддерживает концепцию сотрудничества между маори и правительством Новой Зеландии в управлении природными ресурсами.

Дебби Нгарева-Пэкер, потомок племени таранаки и лидер партии Te Pāti Māori, отметила, что это событие знаменует итог долгого пути к справедливости для их народа. Юридические права горы будут направлены на поддержание ее здоровья, восстановление традиционного использования и защиту местной дикой природы, при этом обеспечив доступ для общественности.

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