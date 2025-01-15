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Россиянин пришел на работу к бывшей, надеясь возобновить отношения, и стал ее душить

В Пензе мужчина напал на бывшую девушку, отказавшуюся вернуться к нему
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Depositphotos

В Пензе мужчина напал на бывшую сожительницу, отказавшуюся возобновить с ним отношения. Об этом сообщает полиция региона.

Какое-то время обвиняемый проживал вместе со своей возлюбленной, пока в декабре 2024 года после неоднократных ссор на почве ревности она не съехала от него. Пензенец неоднократно пытался встретиться с женщиной, поэтому недавно пришел к ней на работу в одну из городских парикмахерских.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, хотел, чтобы бывшая вернулась к нему, но та отказала экс-сожителю в возобновлении отношений. Тогда он схватил женщину за шею и стал угрожать ей расправой, однако пострадавшая смогла вырваться и позвонить в полицию.

Злоумышленника задержали и возбудили против него уголовное дело. На допросе он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее москвич из мести изнасиловал бывшую и отправил видео ее парню.

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