Заключенный отправился выбросить мусор и сбежал из тюрьмы

Находившемуся под арестом в Италии албанцу, который был главой международной организации наркоторговцев, позволили выйти за ворота тюрьмы, чтобы выбросить мусор. Заключенный сбежал, его уже объявили в международный розыск, сообщает Daily Mirror.

По информации таблоида, инцидент произошел в тюрьме Баркальоне в итальянском городе Анкона. Утром 24 января 44-летний Хевдет «Ахиллес» Плаку отправился выбросить мусор и исчез. Гражданин Албании получил судимость за тяжелые преступления, включая торговлю наркотиками. Сообщается, что на его счету две человеческие жизни. Тем не менее в тюрьме он заработал хорошую репутацию, благодаря чему заслужил относительную свободу и мог выйти за ворота, чтобы, например, опустошить мусорные контейнеры.

В день происшествия заключенный вышел за забор примерно в 8:30, но тюремная администрация заметила его отсутствие лишь в 11 утра. Была поднята тревога, и беглеца объявили в розыск. Несмотря на распространение ориентировок по всем окрестностям, власти пока не смогли поймать «Ахиллеса». Известно, что в феврале должно было состояться судебное слушание, по результатам которого Плаку могли выпустить под залог. Что побудило заключенного рискнуть своей свободой на долгие годы, неизвестно.

Ранее в Мозамбике тысячи заключенных сбежали из тюрем на фоне массовых протестов.